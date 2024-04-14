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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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NCAA. Frozen Four. Денвер выиграл рекордный 10-й титул в истории, победив в финале Бостонский колледж с Уиллом Смитом и Готье

Команда выиграла второе чемпионство за 3 последних сезона, обыграв Бостонский колледж в финале.  Таким образом, Денвер обошел Мичиган по числу побед в национальных студенческих чемпионатах (10 против 9).

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