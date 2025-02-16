Спикер Госдумы Володин заявил, что Вэнс дал объективную оценку ситуации в Европе

Спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что вице-президент США Джей Ди Вэнс в ходе своего выступления на Мюнхенской конференции по безопасности выразил беспокойство не столько по поводу угроз от России и Китая, сколько об отходе европейских стран от основных ценностей.