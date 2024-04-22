Нетаньяху обещает бороться с санкциями США в отношении подразделения армии Израиля

Батальон ЦАХАЛ обвинен в нарушениях прав человека на оккупированных территориях Нетаньяху обещает бороться с санкциями США в отношении подразделения Армии обороны Израиля, обвиняемого в нарушениях на оккупированном Западном берегу реки Иордан.