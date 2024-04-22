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Закон и Порядок

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Нетаньяху обещает бороться с санкциями США в отношении подразделения армии Израиля

Нетаньяху обещает бороться с санкциями США в отношении подразделения армии Израиля

Батальон ЦАХАЛ обвинен в нарушениях прав человека на оккупированных территориях Нетаньяху обещает бороться с санкциями США в отношении подразделения Армии обороны Израиля, обвиняемого в нарушениях на оккупированном Западном берегу реки Иордан.

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