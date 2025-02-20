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Царьград

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"Устроили Куршавель": Сосед Пугачёвой посоветовал взорвать замок Галкина*. И он такой не один

"Устроили Куршавель": Сосед Пугачёвой посоветовал взорвать замок Галкина*. И он такой не один

После побега Пугачёвой и Галкина* из России их сосед по деревне Грязь, где стоит дом звёздной четы, негодует, что артисты тут "устроили Куршавель", и посоветовал взорвать их замок.

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