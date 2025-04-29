Надежда Виноградова поздравила ветерана Великой Отечественной войны Юрия Будиева

Ветеран Великой Отечественной войны и участник Северных конвоев Юрий Александрович Будиев, не смотря на свой почтенный возраст — 96 лет, встречает гостей в приподнятом настроенииЮрия Александрович Будиев — настоящая легенда и помнит все события военного времени.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии