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Надежда Виноградова поздравила ветерана Великой Отечественной войны Юрия Будиева

Надежда Виноградова поздравила ветерана Великой Отечественной войны Юрия Будиева

Ветеран Великой Отечественной войны и участник Северных конвоев Юрий Александрович Будиев, не смотря на свой почтенный возраст — 96 лет, встречает гостей в приподнятом настроенииЮрия Александрович Будиев — настоящая легенда и помнит все события военного времени.

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