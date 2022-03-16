В Приморском крае перед судом предстанет обвиняемый в незаконной рубке деревьев на территории особо охраняемого природного объекта

Следователем отдела МВД России по Октябрьскому району Приморского края окончено расследование уголовного дела о незаконной рубке лесных насаждений на территории особо охраняемого природного объекта.
Происшествия9 подписчиков
Популярные статьи
- Следственным комитетом возбуждено еще 2 уголовных дела в связи с обстрелами населенных пунктов ДНР и ЛНР и ранениями мирных жителей
- Завершено расследование уголовных дел об участии в деятельности экстремистской организации
- В Подмосковье сотрудники МВД России ликвидировали нарколаборатории, созданные гражданами Украины
Свежие комментарии