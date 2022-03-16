Происшествия

9 подписчиков

В Приморском крае перед судом предстанет обвиняемый в незаконной рубке деревьев на территории особо охраняемого природного объекта

Следователем отдела МВД России по Октябрьскому району Приморского края окончено расследование уголовного дела о незаконной рубке лесных насаждений на территории особо охраняемого природного объекта.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх