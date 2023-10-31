В Петербурге перепуганная семиклассница пыталась скрыть изнасилование, но ей помешала беременность

Оперативники Северной столицы разыскивают подозреваемого в надругательстве над школьницей. При задержании ему озвучат не только вменяемую статью, но и новость о том, что в ближайшие шесть месяцев он может стать отцом.
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