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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Стивен Джексон: «Возвращение в Кливленд было единственным шагом для Леброна, чтобы продолжить борьбу за звание величайшего»

Бывший игрок НБА Стивен Джексон считает, что решение 41-летнего Леброна Джеймса перейти в «Филадельфию» окончательно исключает его из дискуссии о величайшем игроке всех времен в сравнении с Майклом Джорданом и Кобе Брайантом.

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