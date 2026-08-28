Стивен Джексон: «Возвращение в Кливленд было единственным шагом для Леброна, чтобы продолжить борьбу за звание величайшего»

Бывший игрок НБА Стивен Джексон считает, что решение 41-летнего Леброна Джеймса перейти в «Филадельфию» окончательно исключает его из дискуссии о величайшем игроке всех времен в сравнении с Майклом Джорданом и Кобе Брайантом.