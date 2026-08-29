Спустя 12 лет: микрочип помог вернуть чихуахуа хозяйке

Чихуахуа по кличке Флор вернулась к своей хозяйке Ванессе Антонино из американского штата Иллинойс через 12 лет после исчезновения.
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