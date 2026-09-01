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Орелtimes

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Военнослужащим хотят разрешить сделки по недвижимости без нотариуса

Военнослужащим хотят разрешить сделки по недвижимости без нотариуса

Командиров военнослужащих фактически хотят приравнять к нотариусам. В конце августа правительство страны поддержало поправки к Семейному кодексу РФ.

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