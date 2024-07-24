В России 22 июля стартовали университетские смены «Движения Первых»

Они будут проходить до конца августа С 22 июля по 31 августа в России проходят университетские смены «Движения Первых» – это проект, который помогает школьникам и студентам колледжей определиться с выбором будущей профессии, а также получить опыт и знания, которые пригодятся в учёбе и карьере.
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