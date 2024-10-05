Николай Яременко: В мире спорта — революция!

Спустя 30 лет в Европе вновь озаботились защитой права спортсмена свободно менять работодателя. Некоторые правила Международной федерации футбола (ФИФА), регулирующие трансферы между клубами, противоречат законодательству ЕС и препятствуют свободному передвижению футболистов, говорится в вердикте Европейского суда по иску бывшего игрока сборной Франции Лассана Диарра.