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Царьград

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CCTV сообщил: число жертв оползня в Непале достигло 1 252

CCTV сообщил: число жертв оползня в Непале достигло 1 252

По информации Центрального телевидения Китая, число жертв оползня в Непале увеличилось до 1 252. Стихийное бедствие возникло 26 августа из-за лавины на границе с Китаем, разрушив населенные пункты и затопив территории.

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