www.globallookpress.com/Juan Moreno/Keystone Press Agency Британский наемник Кристофер Гаррет, который принимал участие в сражениях на стороне Вооруженных сил Украины (ВСУ), был ликвидирован недалеко от Изюма Харьковской области, сообщили в газете The Telegraph.
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