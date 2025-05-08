The Telegraph: под Изюмом ликвидирован британский наемник, воевавший в ВСУ

www.globallookpress.com/Juan Moreno/Keystone Press Agency Британский наемник Кристофер Гаррет, который принимал участие в сражениях на стороне Вооруженных сил Украины (ВСУ), был ликвидирован недалеко от Изюма Харьковской области, сообщили в газете The Telegraph.