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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Дарья Садкова: «Стараюсь уделять больше времени тройному акселю. Сейчас проснулся спортивный азарт, хочется для личной галочки его сделать»

16-летняя Садкова на прошлой неделе выиграла чемпионат Москвы, набрав 206,61 балла. – Подросла за лето? – Думаю, да, немного подросла.

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