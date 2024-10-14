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«Я вместе с миром охоты». Интервью с Мариной Дамдиновой

«Я вместе с миром охоты». Интервью с Мариной Дамдиновой

Марина Владимировна Дамдинова – директор Pecпyбликaнcкoй cлyжбы пo oxpaнe, кoнтpoлю и peгyлиpoвaнию иcпoльзoвaния oбъeктoв живoтнoгo миpa, oтнeceнныx к oбъeктaм oxoты, кoнтpoлю и нaдзopy в cфepe пpиpoдoпoльзoвaния.

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