Гладков: за сутки из-за атак ВСУ пострадали 8 жителей Белгородской области

Украинские военные за сутки выпустили в сторону Белгородской области как минимум 40 беспилотников и осуществили несколько обстрелов, применив около 85 снарядов, в результате чего в регионе пострадали восемь человек.
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