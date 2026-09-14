Court Rejects DOE Order To Delay Michigan Coal Plant Retirement By Ethan Howland of UtilityDive A federal appeals court on Friday vacated the Department of Energy’s emergency order requiring the owners of a coal-fired power plant in Michigan to delay its planned retirement, saying the move usurped state authority over generating resources.
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