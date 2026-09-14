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Court Rejects DOE Order To Delay Michigan Coal Plant Retirement

Court Rejects DOE Order To Delay Michigan Coal Plant Retirement

Court Rejects DOE Order To Delay Michigan Coal Plant Retirement By Ethan Howland of UtilityDive A federal appeals court on Friday vacated the Department of Energy’s emergency order requiring the owners of a coal-fired power plant in Michigan to delay its planned retirement, saying the move usurped state authority over generating resources.

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