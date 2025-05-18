KP.RU: в петербургской квартире Нетребко может располагаться нелегальный хостел

Судебные приставы в Петербурге добиваются от артистки доступа в квартиру на улице Союза Печатников.Вопросы к Анне Нетребко по поводу петербургской квартиры на улице Союза Печатников возникли у чиновников.
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