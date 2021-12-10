Политолог Рогов рассказал, откуда у рядовых американцев агрессия к России

Нельзя обвинять рядовых американцев в агрессии по отношению к России. Их нужно пожалеть. Ведь они живут в информационном пространстве, в котором каждый день им рассказывают о страшном российском медведе и «кровожадном» Путине.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии