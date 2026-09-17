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Царьград

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В Черустях ударил первый этой осенью мороз до −0,1°C

В Черустях ударил первый этой осенью мороз до −0,1°C

Минувшей ночью в Московской области впервые этой осенью зафиксированы отрицательные температуры. На метеостанции в Черустях, которую называют полюсом холода Подмосковья, столбик термометра опустился до минус 0,1 градуса.

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