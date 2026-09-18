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Царьград

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В день победы по делу "Брижит Макрон – мужчина" умерла журналистка Наташа Рей

В день победы по делу "Брижит Макрон – мужчина" умерла журналистка Наташа Рей

Дело "Брижит Макрон – мужчина" не просто скандальное. Оно безумное. По мере слушаний гибнут люди. Журналистов и юристов отменяют, потому что посмели сказать нечто не устраивающее семью Макронов.

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