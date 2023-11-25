Андрей Полонский В глобальном идеологическом противостоянии первой половины XXI века Россия стоит на стороне человека и его истории, когда судьбы множества самых разных народов и культур – каждая со своим голосом и своей правдой – объединяются в общую судьбу человечества.
За что борется Россия
Комментарии
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Надежда
Россия борется за свое существование и каждый вменяемый человек это понимает.
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10 час.
лина любимцева
ПРАВИЛЬНО!! Так и нужно делать!!
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7 час.
лл
лина любимцева
А дебилов и предателей как будем делить? Тоже поровну?
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7 час.
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