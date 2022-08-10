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Мемориал Ромазана. «Трактор» сыграет с «Автомобилистом», «Металлург» против «Амура»

В Магнитогорске продолжается Мемориал Ивана Ромазана.  Мемориал Ромазана «Трактор» – «Автомобилист» – 13:00  «Металлург» – «Амур» – 17:00  Положение команд: «Трактор» – 2 очка (1 игра), «Автомобилист» – 2 (1), «Амур» – 0 (1), «Металлург» – 0 (1).

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