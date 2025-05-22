После жары на Алтай вновь вернется плохая погода с обильными дождями и снегом

Жителей края ожидает весьма мрачная в плане погоды неделя Жителей Алтайского края после нескольких дней летней жары вновь ждет испытание плохой погодой: столбики термометров будут или чуть выше отметки 10 градусов, или даже опустятся ниже.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии