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«Пэйсерс» ожидают, что Тайриз Халибертон будет готов сыграть в первом матче сезона-26/27

Звездный разыгрывающий «Индианы» Тайриз Халибертон близок к возвращению в строй после длительного отсутствия, связанного с восстановлением после разрыва ахилла в седьмом матче финальной серии 2025 года.

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