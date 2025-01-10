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Царьград

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Самое звёздное место Запада теперь похоже на линию фронта. Голливуд узнал, каково быть Донбассом

Самое звёздное место Запада теперь похоже на линию фронта. Голливуд узнал, каково быть Донбассом

Самый разрушительный пожар в истории Лос-Анджелиса - лесные пожары почти полностью уничтожили прибрежный город Малибу.

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Комментарии
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Амара Карпова
Любое зло повлечет за собой расплату! Бумеранг💯
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19 час.

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