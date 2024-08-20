Благотворительная акция ´В школу - с радостью´.

С целью оказания помощи детям из многодетных, малообеспеченных, неполных, опекунских, приемных семей, детских домов семейного типа, детям из семей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, в подготовке к началу нового учебного года, в период с июля по августа 2024 года в нашем учреждении проходила традиционная областная межведомственная акция ´В ш .