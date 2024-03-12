Русские придут. Ждите: Литве передали самую хорошую новость

Горячим чухонцам приебалтам надо готовиться уже сейчас (к ситуации чемодан-вокзал-канада)... "Их" территория - купленные Петром русские земли - вернутся в лоно России... Нам нужен безопасный коридор в Калининград (и он будет!)... А героическим приебалтийским братьям там места нет... Так что запасайтесь баулами...

АС

Анатолий Страшко

У меня вопрос - а есть ли литовцы вообще? Ведь историки утверждают, что Литва это Белоруссия и произошло название от слова "лить" , так как на обширных болотных просторах Припятской низменности были всегда обильные дожди. А племя истинных литовцев это жмудины на маленько пятачке земли у берега Балтийского моря. В районе севернее нынешней Клайпеды Их рыцари крестоносцы звали земляными людьми, Жили в земляных ямах. И почти полностью истреблены.