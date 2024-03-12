МОЯ СТРАНА
ТрибуналБлогДобрый мирКрым домаДержаваСССР-Империя добраПресс ЦентрПолитмиксер
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

МОЯ СТРАНА

6 983 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Сергей Oблезов
    Нет, тормоза - это Россия, а нам все говорят -эстонцы! Уже сбежали все и вывезли все бабки! Остались только предатели...Решения о выезде ...
  • Сергей Oблезов
    Очередной идиот! Он наверное думает, что Россия станет отвоевывать остров в штыковой атаке? Дебил, Россия не пожалеет...Остров в Балтийск...
  • Лев Добрый
    Наверное этому дворняге хвост прищемили, орёт, просто спасу нет!👀😜👈🖕Остров в Балтийск...

Русские придут. Ждите: Литве передали самую хорошую новость

Русские придут. Ждите: Литве передали самую хорошую новость

© Alfredas Pliadis XinHua/Globallookpress Вчера 23K прочитали Сегодня, когда Литва празднует день независимости, самое время передать соседям самую хорошую новость.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Алекс ZLOYBOY
Горячим чухонцам приебалтам надо готовиться уже сейчас (к ситуации чемодан-вокзал-канада)... &quot;Их&quot; территория - купленные Петром русские земли - вернутся в лоно России... Нам нужен безопасный коридор в Калининград (и он будет!)... А героическим приебалтийским братьям там места нет... Так что запасайтесь баулами...
Ответить
21 час.
ВВ
Владимир Витковский
Вы слишком добры к этим существам...За все надо платить...
Ответить
20 час.
АС
Анатолий Страшко
У меня вопрос - а есть ли литовцы вообще? Ведь историки утверждают, что Литва это Белоруссия и произошло название от слова &quot;лить&quot; , так как на обширных  болотных просторах Припятской низменности были всегда обильные дожди. А племя истинных литовцев это жмудины на маленько пятачке земли у берега Балтийского моря. В районе севернее нынешней Клайпеды Их рыцари крестоносцы звали земляными людьми, Жили в земляных ямах. И почти полностью истреблены.
Ответить
18 час.

Картина дня

наверх