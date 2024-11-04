На Боровском кладбище из-за сильного ветра прямо на могилы упала ель.

Фото с места случившегося прислала читательница. По словам девушки, снимки были сделаны вчера днем.Напомним, что в пятницу, 1 ноября, на большей части территории нашей страны наблюдалось усиление ветра порывами до 21-24 м/с.
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