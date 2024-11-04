Bobruin.by . Мо...
ГлавнаяБлог
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Bobruin.by . Мой Бобруйск

25 подписчиков

Свежие комментарии

На Боровском кладбище из-за сильного ветра прямо на могилы упала ель.

На Боровском кладбище из-за сильного ветра прямо на могилы упала ель.

Фото с места случившегося прислала читательница. По словам девушки, снимки были сделаны вчера днем.Напомним, что в пятницу, 1 ноября, на большей части территории нашей страны наблюдалось усиление ветра порывами до 21-24 м/с.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх