Лоран Мекьес: «Первая победа «Ред Булл» в статусе заводской команды. Невероятно»

Руководитель «Ред Булл» Лоран Мекьес подвел итоги Гран-при Бахрейна , который в этом году проводился на трассе «Сепанг» в Малайзии, отметив, что команда осталась очень довольна первой победой в сезоне и в статусе производителя двигателей.