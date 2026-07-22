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США накрыла взрывная диарея

США накрыла взрывная диарея

В Штатах зафиксирована масштабная вспышка циклоспороза — острого кишечного заболевания. фото: Matt Cardy/Getty ImagesВ США в последние несколько дней разгорается один из самых масштабных санитарно-эпидемиологических кризисов последних лет.

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