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Туризм и География

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Зимняя Южная Корея: личный гид по курортам, традициям и атмосфере сезона

Зимняя Южная Корея: личный гид по курортам, традициям и атмосфере сезона

Когда декабрь вступает в свои права, Южная Корея меняется до неузнаваемости. Снег ложится на крыши традиционных домов, витрины вспыхивают огнями, а воздух становится по-особенному прозрачным и звонким.

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