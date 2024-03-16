Антонов: успехи войск РФ на Украине будут все сильнее ослаблять США

Соединенные Штаты, поставляя Киеву помощь, сами разрушают остатки прежнего престижа, а успехи российских войск на Украине будут способствовать ослаблению Вашингтона, заявил в интервью РИА Новости посол РФ в США Анатолий Антонов.
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