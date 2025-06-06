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Силы ПВО сбили 82 украинских БПЛА над регионами России

Силы ПВО сбили 82 украинских БПЛА над регионами России

За девять с половиной часов, начиная с 14:30 6 июня и до полуночи 7 июня по московскому времени, системы противовоздушной обороны России уничтожили 82 беспилотных летательных аппарата самолетного типа, запущенных с украинской стороны.

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