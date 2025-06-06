Силы ПВО сбили 82 украинских БПЛА над регионами России

За девять с половиной часов, начиная с 14:30 6 июня и до полуночи 7 июня по московскому времени, системы противовоздушной обороны России уничтожили 82 беспилотных летательных аппарата самолетного типа, запущенных с украинской стороны.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии