На каком этапе модернизации находится таможня в Леушенах

Четвертый контрольный визит был осуществлен Группой внедрения Таможенной службы с целью проверки хода работ по восстановлению и модернизации пунктов пропуска, проводимых в рамках проекта "Восстановление и модернизация пограничных таможенных пунктов на границе Румынии и Молдовы, а именно таможенных пунктов «Албица – Леушены», «Скулень – Скулень» и Джурджулешты - Джурджулешты" - RMCO/4.