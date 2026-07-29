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Порядок, государство

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Полицейские задержали кировчанина, организовавшего работу нелегального узла связи

Сотрудники отдела по борьбе с киберпреступлениями УМВД России по Кировской области в результате проведённых оперативных мероприятий пресекли работу нелегального узла связи, с помощью которого в отношении граждан совершались мошеннические действия.

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