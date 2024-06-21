В Ленинградской области перед судом предстанет бывший заместитель Председателя Правительства Ленинградской области

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Ленинградской области завершено расследование уголовного дела в отношении бывшего заместителя Председателя Правительства Ленинградской области Москвина Михаила Ивановича.
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