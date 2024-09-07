В Германии призвали ужесточить законы против исламистской пропаганды

Министр внутренних дел Баден-Вюртемберга Томас Штробль раскритиковал лазейку в уголовном законодательстве, касающуюся исламистской пропаганды в социальных сетях, 7 сентября пишет новостной портал T-Online.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии