Беспилотные аппараты становятся все более важным элементом боевых действий

Беспилотные автомобили становятся все более важным элементом боевых действий. Сейчас более широко известно авиамоделирование, но есть и наземные робототехники.
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