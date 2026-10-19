Правительство Беларуси утвердило перечень латвийской продукции, запрещённой к ввозу в страну, объяснив это недружественной риторикой Риги.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- Царёв: Американцы...
- Еврокомиссия пред...
- С "Нас надули?": Но...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым