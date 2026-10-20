Евгения Козырева. Великая трагическая актриса театра имени Маяковского эпохи Охлопкова. Именно этот режиссер заметил и проявил в недавней выпускнице ГИТИСа редкий трагический дар, поставив специально для нее, совсем молодой, начинающей актрисы, «Грозу» Островского.