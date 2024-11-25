Госдума анонсировала резкое увеличение максимального штрафа за отсутствие ОСАГО

Как сообщает газета "Коммерсантъ", в России уже в ближайшее время может существенно увеличиться максимальный размер штрафа за езду без полиса обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств .
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