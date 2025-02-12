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США и РФ полюбовно поделят Украину как забитого бизона – Арестович

США и РФ полюбовно поделят Украину как забитого бизона – Арестович

Политнавигатор После окончания войны США и Россия договорятся о компенсации понесённых потерь за счёт бывшей Украины.

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Комментарии
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Ника
Что-то американцев не заботит отношение населения. Раздаривать земли - плохая идея. Приближать к России страны НАТО, неприемлемо.
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2 час.
ВС
Валерий Старостин
СЛЫШАЛ ВЧЕРА СНОВА ОБСТРЕЛЯЛИ ГОРЛОВКУ, ЗА ТРИ ГОДА ВОЙНЫ  ДОНЕЦК НАХОДИТСЯ В ТРИДЦАТИ ПЯТИ КИЛОМЕТРАХ ОТ ЛИНИИ БОЕВОГО СТОЛКНОВЕНИЯ, ЕСЛИ ПОСЧИТАТЬ, ТО КАЖДЫЕ СУТКИ ИЗ ЭТИХ ТРËХ ЛЕТ НАШИ ВОЙСКА ПРОДВИГАЛИСЬ ПО 33 МЕТРА В СУТКИ.
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2 час.
Ника
А вы с другой стороны подсчитайте. с юга, например.
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32 мин.
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