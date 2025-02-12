США и РФ полюбовно поделят Украину как забитого бизона – Арестович

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Валерий Старостин

СЛЫШАЛ ВЧЕРА СНОВА ОБСТРЕЛЯЛИ ГОРЛОВКУ, ЗА ТРИ ГОДА ВОЙНЫ ДОНЕЦК НАХОДИТСЯ В ТРИДЦАТИ ПЯТИ КИЛОМЕТРАХ ОТ ЛИНИИ БОЕВОГО СТОЛКНОВЕНИЯ, ЕСЛИ ПОСЧИТАТЬ, ТО КАЖДЫЕ СУТКИ ИЗ ЭТИХ ТРËХ ЛЕТ НАШИ ВОЙСКА ПРОДВИГАЛИСЬ ПО 33 МЕТРА В СУТКИ.