Копают себе могилу: конфискация российских активов ударит по Евросоюзу Ирэн ОрлонскаяВ статье, опубликованной изданием Bloomberg, автор Лайонел Лоран предупреждает о возможных негативных последствиях конфискации российских активов, замороженных в 2022 году.
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