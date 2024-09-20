Друг Дроздова прокомментировал слухи о его проблемах со зрением

Друг Дроздова Мирошник опроверг слухи о проблемах со зрением у телеведущего Фото: Борис КУДРЯВОВ. Перейти в Фотобанк КП Друг Николая Дроздова, художник Константин Мирошник опроверг слухи о якобы появившихся проблемах со зрением у телеведущего.