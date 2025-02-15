WP: Украина готова отправлять в США крупные партии яиц для сохранения помощи

Global Look Press/Victor Lisitsyn, Виктор Лисицын Украина готова отправлять в Соединенные Штаты крупные партии яиц на фоне их дефицита в американских магазинах для сохранения поддержки со стороны Вашингтона, сообщает газета The Washington Post.
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