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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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КХЛ пересмотрит правило остановки шайбы рукой, заявил Морозов: «Бумаги уже готовят. Большинство клубов не поддерживают нововведение»

Президент КХЛ Алексей Морозов заявил, что лига пересмотрит правило о задержке шайбы руками. С нового сезона хоккеистам запретили зажимать шайбу в перчатке во время матча, играть можно только открытой ладонью.

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