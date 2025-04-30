У каких людей алкоголь быстрее разрушает печень — и почему

Диабетики, гипертоники, люди с лишним жиром на животе — кто еще рискует своей печенью из-за выпивки особенно сильно? У людей с диабетом, гипертонией и скоплением жира на животе печень быстрее «выходит из строя», когда они употребляют алкоголь.
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