У каких людей алкоголь быстрее разрушает печень — и почему

Диабетики, гипертоники, люди с лишним жиром на животе — кто еще рискует своей печенью из-за выпивки особенно сильно? У людей с диабетом, гипертонией и скоплением жира на животе печень быстрее «выходит из строя», когда они употребляют алкоголь.