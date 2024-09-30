В Госдуме предложат разрешить детям передавать своим родителям пенсионные баллы

Парламентарии решили, что детям можно передавать своим родителям пенсионные баллы. С такой инициативой выступила группа депутатов Государственной думы от фракции ЛДПР во главе с лидером партии Леонидом Слуцким.
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